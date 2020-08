Barcelone : Griezmann et Lenglet aptes pour Naples

Quique Setién pourra compter sur le retour des Français Antoine Griezmann et Clément Lenglet pour le huitième de finale retour prévu samedi contre Naples (1-1 à l'aller). Le premier, qui avait répondu à l'ouverture du score de Mertens le 25 février, est remis d'une lésion au quadriceps droit contractée contre Valladolid (1-0), le 11 juillet. Le Mâconnais a repris l'entraînement le week-end dernier et est disponible en attaque aux côtés de Lionel Messi et Luis Suárez. Le défenseur Clément Lenglet effectue lui aussi son retour après une gêne ressentie à l'aine droite lors du dernier match de la saison contre Alavés (5-0) le 19 juillet. L'ancien Nancéien postule logiquement à une place de titulaire samedi.





Pour les deux autres Tricolores du FC Barcelone, la donne est plus compliquée. Ousmane Dembélé, qui était de retour dans le groupe (après une rupture du tendon du biceps fémoral) la semaine dernière, n'apparaît pas dans la liste de Setién. Ni Samuel Umtiti, toujours souffrant du genou gauche depuis plusieurs semaines. Côté napolitain, le capitaine Lorenzo Insigne, un temps incertain pour le match de samedi, est finalement bien présent dans le groupe.