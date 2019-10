Barça: Umtiti de nouveau sur le flanc

Même s'il a rejoué samedi à Eibar (0-3), disputant même 90 minutes, Samuel Umtiti ne sera pas du déplacement du FC Barcelone à Prague ce mercredi en Ligue des champions.

Le club catalan indique que l'international français "a subi une ecchymose au genou gauche qui a provoqué une gêne". Sergi Roberto (genou) est l'autre blessé, alors que Aleñá et Carles Pérez sont écartés sur décision de l'entraîneur.

Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Clément Lenglet et Jean-Clair Lenglet figurent bien dans le groupe retenu par Ernesto Valverde.

