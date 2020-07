Barça : Ousmane Dembélé absent face à Naples en Ligue des champions ?

Un retour possible fin août en cas de finale de C1 ?

Les prévisions suggèrent que dans le meilleur des scénarios, il sera de nouveau dans le groupe du Barça au début du mois d'août, et qu'il pourrait revenir en Ligue des champions dans le cas d'une éventuelle finale, prévue le 23 août prochain.

. Recruté pour la somme de 105 millions d'euros hors bonus en 2017, l'ancien élément du Stade Rennais n'a jamais su convaincre du côté du Camp Nou. Souvent touché par des blessures et nécessitant un contexte particulier avec de nombreux espaces pour exprimer son plein potentiel, il a de nouveau connu une année galère, cette saison. En effet, il est éloigné des terrains depuis le 27 novembre 2019 et le match face au Borussia Dortmund en raison d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite.Alors que l'on pouvait penser que le calendrier modifié en raison de la pandémie de coronavirus pouvait être une nouvelle positive pour lui, AS indique que Dembélé ne sera pas remis pour le match face à Naples en huitième de finale retour de la Ligue des champions (le 7 ou 8 août prochain). Le joueur s'entraîne à l'écart du groupe blaugrana en touchant très peu le ballon.