Barça: Messi sur le banc à Dortmund ? 

C’est l’une des principales affiches de cette première journée de Ligue des champions: le Borussia Dortmund reçoit le FC Barcelone au Signal Iduna Park ce mardi soir, à 21h. Dans le groupe F, outre ce choc, l’Inter Milan et le Slavia Prague s’affrontent à Giuseppe Meazza à partir de 18h55.

Selon les informations du quotidien espagnol Sport, Lionel Messi, qui apparaît dans le groupe pour la première fois de la saison, devrait être remplaçant coté catalan. Les deux Français Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, qui ne retrouvera donc pas son ancien club, sont d’ores et déjà forfait. Pour le Borussia Dortmund, Paco Alcacer sera probablement titulaire à la pointe de l’attaque. Un match spécial pour l'attaquant espagnol après son passage au Barça entre 2016 et 2018, avant son départ au BVB. L’arbitre de la rencontre sera le Roumain Ovidiu Hategan.