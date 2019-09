Barça: Griezmann et Suarez associés, Messi remplaçant

Le FC Barcelone commence une nouvelle campagne de Ligue des champions sur le terrain de Dortmund ce mardi (21h).

Pour cette première, Ernesto Valverde a décidé de faire confiance à une paire d'attaquants composée d'Antoine Griezmann et Luis Suarez. Lionel Messi encore trop juste après sa blessure au mollet débutera sur le banc. Pour le remplacer, c'est la nouvelle pépite Ansu Fati (16 ans et 351 jours) qui débutera, pour sa première apparition dans la compétition ; il va devenir le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à évoluer en C1. Pour le reste, le technicien catalan a fait dans le classique.

Le onze du Barça : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Arthur, De Jong - Fati, Suarez, Griezmann.