Ballon d'Or : Platini salue Benzema qui "joue différemment"

Benzema, "une légende du football français" aux yeux de Platini



🗣 "Oui, Benzema devient une légende du football français. Gagner un Ballon d'Or te fait rentrer dans le gotha des grands footballeurs"

🇫🇷 Triple Ballon d'Or, Michel Platini revient sur le sacre de Benzema qui "joue avec sa tête" pic.twitter.com/zYcR0VqUf3



— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 18, 2022

Karim Benzema a rejoint lundi soir un cercle très fermé. En remportant le Ballon d'Or 2022, l'attaquant du Real Madrid a désormais pour voisins Raymond Kopa (sacré en 1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998), les autres éléments tricolores vainqueurs de la prestigieuse récompense individuelle. Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport ce mardi soir, Platini a mis en avant le titre du natif de Lyon., a-t-il salué.Son jeu, d'une maîtrise rare au cours de la saison passée lors de laquelle il a notamment remporté une 5ème Ligue des Champions a également été la cible des éloges de l'ancien élément de la Juventus Turin.Il est difficile à cerner, il va sur le front de l'attaque, devant le but, en retrait, il va ailleurs. Comme il le faisait à Lyon ou au Real Madrid à ses débuts. Il est remarquable dans son interprétation du jeu", a analysé le triple lauréat du Ballon d'Or à propos de Benzema, devenu "une légende du football français".Estimant que Benzema avait atteint "le Graal avec le Ballon d'Or", Platini a mis en avant la "grosse responsabilité" de la nouvelle référence mondiale avec la Coupe du monde qui approche (20 novembre-18 décembre) et la deuxième étoile consécutive ambitionnée par les Bleus., a jugé Platini. Cela tombe plutôt bien, peu après son sacre, Benzema a déjà confié son désir de triompher lors du tournoi au Qatar : "J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent., a-t-il prévenu en conférence de presse.