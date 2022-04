Ballon d'Or : Benzema a "la voie libre" selon AS

Karim Benzema a encore été décisif dans un moment important. Mardi soir, même si le Real Madrid a perdu face à Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions (2-3), c'est lui qui a inscrit le but de la qualification pour les demi-finales de la compétition. Déjà auteur d'un triplé lors de l'aller, et également d'un autre triplé face au PSG en 8ème de finale retour, le capitaine du club merengue totalise désormais 12 buts en C1, et 38 en autant de matchs disputés cette saison. De quoi s'imposer comme le favori pour le Ballon d'Or 2022 ? Aux yeux de AS, il n'y a pas de doute. D'autant plus que Robert Lewandowski, également buteur, n'a pu empêcher l'élimination du Bayern Munich contre Villarreal (1-0 ; 1-1).

Benzema, le cinquième Francais à remporter le Ballon d'Or ?



Ainsi, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema a, selon le quotidien espagnol, "la voie libre" pour la plus prestigieuse récompense individuelle. "La qualification du Real Madrid en demi-finale ouvre le chemin de Benzema vers la récompense individuelle suprême qui existe dans le football : le Ballon d'Or. La majorité de ses supposés rivaux sont hors course : Messi et Mbappé sont tombés face au Real au Bernabeu, avec un triplé de Karim, Cristiano Ronaldo est tombé contre l'Atlético, Haaland est hors jeu... et le dernier à rejoindre le club est Robert Lewandowski, dont le Bayern a perdu en quart de finale face à Villarreal", indique AS, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

Un possible duel avec De Bruyne en demi-finales de la Ligue des Champions

Classé 4ème lors de l'édition 2021, derrière Lionel Messi (vainqueur), Robert Lewandowski et Jorginho, Benzema avait expliqué il y a quelques jours dans les colonnes de L'Equipe que le Ballon d'Or était un "objectif." "Là, je fais une très bonne saison. Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles", avait-il affirmé. Ce mercredi soir, trois possibles prétendants pour le trophée seront sur les pelouses dans les quart de finales de la Ligue des Champions : Sadio Mané et Mohamed Salah avec Liverpool (face au Benfica) et Kevin De Bruyne sous les couleurs de Manchester City (contre l'Atlético de Madrid). Si d'aventure les joueurs de Pep Guardiola venaient à se qualifier, c'est justement le Real Madrid qui croisera leur chemin, en demi-finales de la compétition (27 avril pour l'aller, 4 mai pour le retour).