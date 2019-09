Avec un doublé de Werner, Leipzig bat Benfica

Dans l’autre rencontre de la poule G (celle de l'Olympique Lyonnais), le Red Bull Leipzig est venu à bout mardi soir du Benfica à l'Estadio da Luz, pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les Allemands ont globalement dominé la rencontre et ont logiquement trouvé la faille par l’intermédiaire de Timo Werner. L’attaquant international a inscrit un doublé en seconde période (69e, 79e) pour mettre les siens à l’abri.

La réduction de l'écart signée Haris Seferovic (84e) ne changera rien, les Aigles perdent à domicile et font la mauvaise opération de la journée. Au classement, Leipzig prend la tête avec 3 points, Lyon et le Zénith suivent avec 1 unité au compteur, et le Benfica ferme la marche.