Avec Rabiot, sans Khedira, le groupe de la Juve face à l'OL

En 8es de finale aller, la Juventus Turin s'était inclinée 1-0 face à l'OL et s'apprête à défier le club rhodanien au match retour avec un groupe quasiment au complet et un 9e scudetto de rang en poche. L'entraîneur turinois Maurizio Sarri a dévoilé ce lundi la liste complète des joueurs qui participeront à ce choc et éventuellement au Final 8 de l'UEFA prévu au Portugal en cas de qualification face aux Lyonnais. Le défenseur turc Merih Demiral est bien présent, lui qui est complètement remis de sa grave blessure au genou. En revanche, Sami Khedira a été exclu de la liste européenne du club piémontais. Le Français Adrien Rabiot fait lui partie de la liste, idem pour Miralem Pjanic, bien que déjà vendu au Barça qu'il rejoindra après la C1.

Le groupe de la Juve :

Gardiens : Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Défenseurs: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral

Milieux: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur,

Attaquants: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi