Auteur d'un doublé, Benzema refuse de s'enflammer

Suite à une campagne pourtant très mal engagée et marquée par plusieurs revers, le Real Madrid s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en étant premier de son groupe. Un homme a joué un grand rôle dans cet exploit et il s'agit de Karim Benzema. L'ancien Lyonnais a inscrit un doublé face au Borussia Mönchengladbach (2-0) mercredi soir pour permettre à la Maison Blanche de passer. Pour autant, Benzema ne s'enflamme pas. "Un adversaire plus compliqué au prochain tour ? Pour aller au bout, il faut battre les meilleurs. Finir premier c'est bien, mais ça ne vaut rien parce que la finale est encore loin", a rétorqué le buteur madrilène à la presse espagnole, lui qui est toujours aussi ambitieux. "Ce que fait Karim, ça ne m'impressionne pas... Enfin si, ça m'impressionne toujours, mais je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. Je ne sais même plus ce qu'il est, si c'est un attaquant, un numéro 10, un 9 et demi... Il fait tellement de choses sur le terrain que c'est magnifique de le voir comme ça", a flatté de son côté coach madrilène Zinedine Zidane en conférence de presse.