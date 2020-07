Atalanta Bergame - Gasperini pense "déjà" au match contre le PSG

Pour se préparer au PSG, l'Atalanta veut terminer en beauté

Grugliasco

, le coach de la Dea, en conférence de presse, avant le match contre Parme, ce mardi soir (19h30). "a-t-il indiqué. Pour autant, son équipe a un championnat à terminer, avec deux matches à disputer, et le technicien désire terminer deuxième.Au classement, l'Atalanta (3e) est à égalité de points avec la Lazio Rome (4e, 75 points) et ne possède qu'un point de moins que l'Inter Milan (2e, 76 points), qu'elle affrontera dimanche soir dans le choc de la dernière journée du championnat italien., a commenté le natif deCe dernier avait d'ailleurs espéré que la blessure de Kylian Mbappé ne soit "pas trop grave" mais le natif de Bondy est plus qu'incertain pour le quart de finale face à l'Atalanta et devrait être absent durant 3 semaines, comme l'a indiqué le PSG lundi, en raison d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe.