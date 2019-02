AS Rome: Nzonzi sur le banc contre Porto ?

Ce mardi, dès 21 heures, l'AS Rome reçoit la visite du FC Porto en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et pour cette rencontre, Eusebio Di Francesco pourrait laisser Steven Nzonzi sur le banc de touche au coup d'envoi, et privilégier un trio italien dans l'entrejeu, articulé autour du vétéran Daniele De Rossi, épaulé par Bryan Cristante et Lorenzo Pellegrini.

Le onze de départ probable: Mirante - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Cristante - Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.