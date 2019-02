AS Rome: N'Zonzi envoyé sur le banc contre Porto

Titulaire lors des six matches de l'AS Rome en Ligue des champions cette saison, Steven N'Zonzi a été envoyé sur le banc par son entraîneur Eusebio Di Francesco mardi soir, à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Remplaçant, le champion du monde tricolore voit entre autres le capitaine Daniele De Rossi revenir dans le onze contre le FC Porto (21 heures), aux côtés de Lorenzo Pellegrini et Bryan Cristiante. En attaque, Edin Dzeko est bien sûr titulaire, épaulé par la perle Nicolo Zaniolo et l'ex-Monégasque Stephan El Shaarawy. Du côté du FC Porto, Sergio Conceiçao aligne évidemment les anciens Madrilènes Iker Casillas et Pepe dans le secteur défensif alors que l'ex-Rennais Yacine Brahimi est également titulaire sur l'aile gauche.