Anthony Lopes (Lyon) réagit aux incidents : "On va régler ça en interne"

Début de bagarre entre certains joueurs lyonnais et des membres des Bad Gones. Memphis Depay a tente d’arracher l’étendard qui vise Marcelo @lequipe pic.twitter.com/Y2c2oOHlXk

— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) December 10, 2019

Des incidents ont eu lieu entre joueurs et supporters lyonnais après le nul de Lyon face au RB Leipzig (2-2) qui a qualifié les Rhodaniens pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Une banderole contre Marcelo a agacé les joueurs de l'OL. Memphis Depay a notamment voulu arracher cette fameuse banderoles et des supporters sont descendus au bas de la tribune pour s'expliquer avec les joueurs. Sondé par RMC au terme du match,: « Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'en dire plus. a nous de régler ça en interne. C'est quelque chose qui reste entre nous et eux. On va essayer de trouver une solution. » Convié à s'exprimer sur le scénario de la rencontre, Lopes regrette les évènements ayant émaillé l'après-match et qui ont gâché la fête selon lui : « On a montré une grosse force de caractère en étant menés 0-2. On a les ressources mentales pour revenir. On aurait aimé qu'on partage ça dans d'autres circonstances. »