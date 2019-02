Ajax: Ten Hag encense Vinicius

L'Ajax Amsterdam peut l'avoir mauvaise. Les Néerlandais ont montré un visage conquérant face au Real Madrid, ils ont brillé en première période avec notamment un but refusé par la VAR avant de s'incliner à domicile (1-2). Interrogé en conférence de presse sur la prestation de Vinicius, Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, a immédiatement reconnu les qualités du Brésilien: "Il a montré sa valeur. Quand tu vois le but, il est si rapide. Il choisit le bon moment pour prendre la profondeur et il attire un adversaire pour créer plus d’espace avant de donner le ballon à Benzema".