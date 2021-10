L'Ajax Amsterdam a frappé un grand coup en écrasant le Borussia Dortmund (4-0), mardi lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Présentée comme le sommet du groupe C, cette rencontre a vu Sébastien Haller réussir une nouvelle prestation cinq étoiles. Double passeur décisif, pour Daley Blind et le Brésilien Antony, l'attaquant ivoirien y est ensuite allé de son but. Une nouvelle ligne statistique qui permet à l'ancien joueur de West Ham d'égaler un certain Didier Drogba.



Son compatriote et devancier à la pointe des Éléphants avait lui aussi marqué lors de chacun de ses trois premiers matchs en Ligue des Champions. Dans la forme de sa vie, Sébastien Haller a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison en club, toutes compétitions confondues. Un bilan remarquable auquel il faut ajouter le doublé réussi en équipe nationale face au Cameroun (2-1).