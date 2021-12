Ajax : Aussi fort que CR7, Haller n’en revient pas

En même temps que l'Ajax Amsterdam enchaîne les victoires, Sébastien Haller poursuit sa moisson de records. Lors de la victoire de son équipe contre le Sporting Portugal (4-2), mardi, l'attaquant a ouvert le score sur penalty pour signer un dixième but dans la compétition cette saison. L'international ivoirien égale ainsi une performance seulement réalisée par Cristiano Ronaldo jusqu'alors : marquer lors de chacun des six matchs de poule. Le quintuple Ballon d’Or l'avait fait lors de l'édition 2017-2018, année du troisième sacre consécutif du Real Madrid.

Haller : « Fier et heureux »

Devenu le quatrième joueur de l’histoire à atteindre le total de 10 buts en phase de groupes après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski, Sébastien Haller ne dissimulait pas sa joie après la rencontre. « Si je rêvais d'une telle réussite ? Non et surtout pas pour une première participation, la seule chose que vous voulez faire c'est de bien performer, vous cherchez à bien jouer, à aider vos coéquipiers, mais je n'aurais jamais rêvé marquer dix buts. Je peux être fier et heureux aujourd'hui », a avoué le fer de lance de l'Ajax, avant de se projeter sur la suite de la compétition, qui pourrait voir son équipe affronter le PSG. « Il reste des matchs et je vais essayer d'en marquer encore plus. »

