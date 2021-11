AC Milan - Pioli : "Ce résultat nous complique les choses"

"Nous allons essayer de faire du mieux possible"



Le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions est pour le moins compliqué. Après 8 ans d'absence dans la prestigieuse compétition européenne, le club lombard savait que la tâche serait compliquée dans un groupe B qui comporte les présences de Liverpool, de l'Atlético de Madrid et du FC Porto. Face à cette dernière équipe, les Rossoneri ont pu obtenir leur premier point après quatre rencontres dans la compétition, suite au match nul entre les deux formations mercredi soir à San Siro (1-1). Dans une dynamique plus que positive en Serie A, avec 7 victoires consécutives et une première place à égalité de points avec Naples (31),Au terme du nul face à Porto, Pioli ne s'est pas caché quant à la situation compliquée de l'équipe sur le plan européen. "Nous avons concédé un but dès la sixième minute, mais cela a eu un bon impact sur nous. Nous avons perdu trop de ballons dans notre camp et nous avons encaissé un but contre un grand adversaire. En première période, nous avons manqué de justesse dans nos choix avec le ballon sur le plan technique. Ensuite, nous avons mis l'intensité et la qualité nécessaires au retour des vestiaires. C'est dommage de ne pas avoir pu remporter ce match, c'est ce que nous voulions offrir à nos fans. Malheureusement, ce résultat nous complique les choses. Il nous reste deux matchs face à deux grands clubs (l'Atlético de Madrid et Liverpool, ndlr)., a-t-il expliqué en conférence de presse.De l'attente, il y en aura aussi, dimanche. En effet, pour le compte de la 12ème journée de Serie A, l'AC Milan accueillera l'Inter à San Siro dans un derby qui s'annonce bouillant (20h45). Si Milan plane en tête du classement, la formation de Simone Inzaghi, elle, est distancée à 7 unités.