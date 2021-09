AC Milan : Ibrahimovic trop juste pour jouer contre l'Atlético de Madrid ?

Un retour après la trêve internationale pour Ibrahimovic ?

"Nous sommes jeunes, là où nous ne pouvons pas aller avec l'expérience, nous devons y aller avec enthousiasme. Cet enthousiasme que nos fans nous donneront demain", a commenté l'entraîneur italien avant l'opposition face aux Champions d'Espagne. Six joueurs milanais, dont Zlatan Ibrahimovic et Simon Kjaer ont raté le déplacement de Milan à La Spezia dimanche en Serie A (1-2), et l'ancien entraîneur de la Fiorentina a donné quelques nouvelles sur l'état physique de certains éléments. "Pour Kjaer et Florenzi, les entraînements de cet après-midi et de demain seront cruciaux. Pour d'autres, c'est plus difficile et je pense qu'il est probable qu'ils reviennent sur le terrain après la trêve internationale", a-t-il expliqué, laissant peu de chance à un possible retour immédiat d'Ibrahimovic sur le terrain.





Déjà forfait face à Liverpool lors de l'entrée en lice de l'AC Milan dans la Ligue des Champions 2021-2022 (3-2),. L'attaquant âgé de 39 ans n'a disputé que trente minutes cette saison, face à la Lazio Rome le 12 septembre dernier. Lors de cette rencontre, Ibrahimovic était rentré en jeu lors de la 60ème minute et avait marqué 6 minutes plus tard, étant donc important dans le succès de son équipe (2-0). Une participation à la rencontre face à la formation de Diego Simeone semble improbable à en croire la conférence de presse tenue ce lundi par Stefano Pioli.Remplaçant du Suédois au poste d'avant-centre, Olivier Giroud a rejoué dimanche après avoir contracté le coronavirus et souffert d'une lombalgie.a commenté Pioli concernant le champion du monde 2018. En Serie A, l'AC Milan se situe à la deuxième place du classement, à 2 unités du leader, Naples.