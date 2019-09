"Cette année, on veut tout gagner. L’objectif du club, des joueuses, de l’entraîneur c’est de gagner le championnat et la Ligue des champions." Interrogée il y a quelques jours par France Football, Kadidiatou Diani avait évoqué les ambitions parisiennes, particulièrement élevées cette saison, alors que Huitema, Däbritz, Saevik et Khélifi sont venues renforcer l’effectif des vice-championnes de France. Et les résultats, pour l’instant, suivent. Même si le plus dur est à venir.

Après avoir facilement disposé de Soyaux (7-0) et de Metz (1-6) lors des deux premières journées de D1, les joueuses d’Olivier Echouafni n’ont pas non plus fait de détail jeudi soir à Braga (0-7), en seizièmes de finale aller de la Ligue des champions. Trois matches, où deux joueuses ont marqué à chaque fois : Diani, révélation française de la Coupe du monde, et Marie-Antoinette Katoto, non-retenue par Corinne Diacre, malgré ses 22 buts en championnat.

Jeudi soir, dans l’antre des néophytes portugaises, elles ont chacune porté leur total à six réalisations depuis le début de saison. Katoto a réussi un triplé (7e s.p., 32e et 41e), avec un premier penalty obtenu par Diani, également passeuse décisive sur le troisième, avant de marquer à son tour d’un petit lob inspiré (47e), cinq jours après son quadruplé à Saint-Symphorien. L’inusable Formiga (41 ans) a aussi marqué (61e), tout comme la jeune Canadienne Jordyn Huitema (18 ans), qui a signé un doublé dans le temps additionnel (90e+3, 90e+4). Les Parisiennes sont lancées.