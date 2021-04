L'OL est tombé ! Ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais a été éliminé, en quarts de finale de la Ligue des Champions féminine, par le Paris Saint-Germain, après sa défaite lors du match retour (1-2), du côté du Groupama Stadium. Pourtant, ce sont bien les Lyonnaises qui avaient ouvert le score. Profitant d'une perte de balle de la défenseure canadienne Ashley Lawrence (25 ans), la milieu de terrain française Amel Majri (28 ans) a parfaitement su lancer, sur le côté gauche de la surface de réparation, la milieu de terrain française Delphine Cascarino (24 ans).

Présente aux six mètres, cette dernière a eu tout le loisir de provoquer son adversaire directe, avant que son ballon n'atterrisse dans les pieds de la milieu de terrain américaine Catarina Macario (21 ans), auteur de l'ouverture du score (4eme, 1-0). L'Olympique Lyonnais pensait alors certainement avoir fait le plus dur, après également sa victoire lors du quart de finale aller, le 24 mars dernier, sur le même score (1-0). Mais c'était oublier la très grande forme, cette saison, du PSG.

Les Lyonnaises étaient quintuples tenantes du titre



D'ailleurs, l'égalisation n'a pas tardé avant d'arriver. A la 25eme minute de jeu, l'attaquante française Marie-Antoinette Katoto (22 ans), partie en profondeur, a filé au but. Arrivée aux six mètres, elle a alors été stoppée par la défenseure canadienne Kadeisha Buchanan (25 ans), mais le ballon est revenue dans les pieds de la milieu de terrain française Grace Geyoro (23 ans), qui a conclu cette action, d'une frappe puissante sous la barre transversale (1-1). A force de pousser, le PSG a de nouveau été récompensé, sur un coup du sort. Partie sur le côté droit, l'attaquante française Kadidiatou Diani (26 ans) a adressé un centre fort devant le but adverse.

Bien malheureuse, la défenseure française Wendie Renard (30 ans), alors présente au premier poteau, a bien involontairement coupé la trajectoire du ballon et trompé sa propre gardienne de but, Sarah Bouhaddi (61eme, 1-2). Après onze quarts de finale précédents remportés en C1, les Fenottes, quintuples championnes d'Europe en titre, ont donc chuté, contre la dernière équipe qui les avait éliminées avant cette incroyable série de victoires. Quant aux Parisiennes, elles affronteront le FC Barcelone, en demi-finales.