Wolfsburg – PSG : les Parisiennes éliminées de la C1 !

Le Paris Saint-Germain perd son dernier représentant en Europe. Après les éliminations des coéquipiers de Kylian Mbappé face au Bayern Munich et des U19 en Youth League, les derniers espoirs reposaient sur l’équipe féminine. Cette dernière devait remonter son retard d’un but sur la pelouse de Wolfsburg en quart de finale retour. En Allemagne, le PSG a parfaitement débuté la rencontre. Kadidiatou Diani a d’abord pensé ouvrir le score, mais son but a été refusé après intervention de la VAR pour un hors-jeu limite (11e). Un premier tournant, puisque quelques minutes plus tard, Wolfsburg a ouvert le score sur sa première opportunité. Alexandra Popp a trompé Sarah Bouhaddi d’une belle frappe du gauche (20e).

Le PSG dépassé en seconde période

Sonnées, les Parisiennes n’ont pas mis longtemps à réagir. Kadidiatou Diani a permis à son équipe d’égaliser de la tête, après un centre de Karchaoui (30e). En seconde période, le PSG a d’abord poussé, sans son internationale française, blessée à l’épaule et remplacée à la pause. Frohms s’est parfaitement interposée devant Hamraoui (48e) après un beau mouvement collectif. Seulement, les joueuses de Gérard Prêcheur ont laissé passer leur chance. Wolfsburg est monté en intensité et s’est même procuré les meilleures occasions, Popp manquant notamment une superbe opportunité en frappant sur le poteau (54e). Ce nul élimine le PSG, battu d’un but au Parc des Princes lors du match aller et met fin à ses rêves européens.