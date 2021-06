Les spectateurs de ce match du groupe D du Championnats d'Europe 2020 entre l'Ecosse et la République tchèque ont été gratifiés d'une belle rencontre. Dominée d'emblée malgré la présence de ses supporters, l’Écosse a procédé en contre et a pu en placer un beau à la demi-heure de jeu, quand Robertson réussissait une belle reprise cadrée de l'intérieur du pied gauche. Vaclik devait intervenir d'une superbe parade. La République tchèque allait néanmoins être récompensée grâce à un Patrick Schick inspiré ce lundi. Une jolie tête décroisée consécutivement à un centre venu de la droite signé Coufal pour le 1-0. Le score au repos.

