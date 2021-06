La Belgique réalise la passe de trois. A l'image de la rencontre face au Danemark (2-1), la Belgique n'a pas réussi à totalement maitriser la rencontre mais a fait plus en allant chercher les trois points en fin de rencontre. Une victoire qui permet aux Belges d'assurer la première place du groupe C face à des Finlandais dangereux. Dominateurs durant toute la partie, les Diables Rouges auront tout de même mis du temps à se procurer des occasions franches. Après une première demi-heure faible, Witsel tente sa chance de loin mais voit sa frappe largement hors du cadre (30e). Quelques instants plus tard, Trossard tentait sa chance après avoir pris l'axe. Toujours au-dessus de la cage finlandaise (34e). Et quand les Belges trouvait le cadre, Hradecky se déployait devant Lukaku (38e) et Doku (42e).

Lukaku décisif

La seconde période aura été moins maitrisée de la part des Nordistes, au bénéfice de la Belgique. Hradecky s'est montré décisif devant Hazard (58e, 63e). Emoussé en fin de rencontre alors que la Belgique se plaçait dans la moitié de terrain des Blancs et Bleus, la Finlande a craqué sur coup de pied arrêté. Sur un corner trouvé à droite, Vermaelen place une tête piquée. Le ballon rebondit sur la barre avant de toucher Hradecky, qui dévie malencontreusement dans son propre but (1-0, 74e). Avant que Lukaku ne fasse le break à bout portant, laissant le gardien finlandais sur place (2-0, 81e). L'attaquant de l'Inter Milan s'est vu l'ouverture du score refusé pour une position de hors-jeu au millimètre près. Moins séduisants que lors du Mondial 2018, la Belgique termine avec neuf points et montre une capacité à se montrer décisive en fin de rencontre. Les Belges affronteront le troisième du groupe A, D, E ou F, le groupe de l'équipe de France. Avec cette défaite, la Finlande termine à la troisième place du groupe. Elle affrontera les Bleus s'ils restent en tête de leur groupe et si la Finlande reste parmi les meilleurs troisièmes.