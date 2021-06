Inquiétante samedi dernier lors de son entrée en lice au championnat d'Europe, la Russie s’est montrée plus rassurante à l’occasion de sa seconde sortie. Toujours dans son stade de Saint-Petersbourg, la Sbornaya a disposé ce mercredi de la Finlande. Un succès acquis sur un maigre écart, mais l’essentiel était la conquête des trois points.

Miranchuk délivre les Russes



La sélection de Cherchessov n’a pas tout maitrisé dans cette partie. Loin s’en faut. Mais, elle a fait preuve d’une belle solidité derrière et c’est ce qui a fait la différence à la fin. Pourtant, elle se produisait sans son vétéran Yuri Zhirkov. Et durant le match, elle a aussi perdu sur blessure Mario Fernandes, un autre élément clé de l’arrière-garde.



Un seul but a été inscrit durant ce match. Dans le temps additionnel de la première période, Aleksei Miranchuk a débloqué la situation en faveur des siens. Après un une-deux avec Artem Dzyuba dans la surface, l’ailier de l’Atalanta a trouvé la faille sur une jolie frappe enveloppée du gauche. Une réalisation qui a comblé son sélectionneur, jusqu’à lui en faire perdre l’équilibre sur la célébration.



Une Finlande inoffensive



A 1-0, la Russie a fait le plus dur. Au retour des vestiaires, les locaux étaient partagés entre continuer à attaquer pour essayer de se mettre à l’abri, ou essayer de préserver l’avantage. Ils ont été hésitants, et cela s’est vu, avec un jeu décousu et peu d’occasions tranchantes. Cela étant, ils auraient pu tuer le suspense à la 72e si Lukas Hradecky n’avait pas détourné un tir du latéral Daler Kuzyayev.



Au final, le score n’a pas bougé et la Russie a pu savourer son premier succès dans la compétition. Une victoire qui n’était pas volée, car si Golovin et consorts ont peiné en phase offensive, ils ont été relativement tranquilles derrière. Il n'y a même eu qu'une seule alerte sur les buts gardés par Safonov. A la 4e minute du jeu, Pohjanpalo avait ouvert le score d’une reprise de la tête, mais son but fut logiquement refusé pour cause de hors-jeu.