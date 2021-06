Le Groupe A a connu son dénouement ce dimanche soir. Derrière une Italie impeccable dans son bilan comptable et implacable dans son expression, le pays de Galles, adversaire de la Nazionale, mais aussi la Suisse et même la Turquie pouvaient encore arracher un ticket pour les huitièmes de finale. C'est finalement la bande à Gareth Bale, battue 1-0, qui s'est adjugée la deuxième place du groupe, synonyme de qualification directe. La Suisse, elle, a fait le job face à la Turquie, mais sa différence de buts ne lui assure pas encore une place dans le tableau final.

La Suisse n'a pas vraiment tremblé



Parmi les enseignements notables de cette phase de groupes, il faudra ranger la Turquie dans la catégorie des grosses déceptions. Annoncée comme un outsider crédible après la consistance montrée dans les qualifications, l'équipe de Senol Gunes n'a pas trouvé le bon tempo dans ce championnat d'Europe. On l'imaginait solide, on l'a vu timide, restrictive, et finalement plombée par son manque d'initiatives. Peut-être paie-t-elle son manque d'expérience. Dans ce dernier match, elle a pourtant montré un visage plus entreprenant, mais il était trop tard pour ouvrir les vannes, qui plus est avec une telle inefficacité dans les deux zones de vérité. Très inspiré, le gardien suisse Sommer a multiplié les parades décisives dans son but (6eme, 15eme, 79eme). En face, la Suisse a su faire fructifier ses temps forts pour piquer au bon moment. La Nati a ainsi trouvé l'ouverture sur sa première opportunité grâce à un tir du gauche de Seferovic qui a fait mouche (1-0, 6eme). C'est ensuite le trapu Shaqiri qui a pris le relais pour donner un peu d'air à son équipe. Le milieu offensif de Liverpool a fait le break sur une superbe frappe en pleine lucarne avant la demi-heure de jeu (2-0, 26eme).

Une réaction trop tardive pour la Turquie



Après le repos, le même Shaqiri a encore conforté l'avantage de la Suisse en signant un doublé pour le troisième but des siens, concluant aisément un contre bien mené (3-1, 68eme). Entre temps, la Turquie avait quelque peu refait surface suite à la réduction du score - avec la manière - sur une autre merveille de frappe, signée Kahveci (2-1, 62eme). Une révolte qui n'a rien engendré, car l'affaire était réglée. La Suisse a géré son avance dans le dernier quart d'heure, sans parvenir à saler l'addition pour forcer son destin. Avec quatre points au compteur, elle a tout de même de grandes chances d'accrocher le groupe des meilleurs troisièmes. De son côté, la Turquie reste à quai.