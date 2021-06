Ceux qui attendaient monts et merveilles de l’Angleterre lors de cet Euro restent pour l’instant sur leur faim. Après une courte victoire contre la Croatie en ouverture (1-0), les Three Lions ont concédé, toujours à Wembley, un piteux match nul face à l’Ecosse (0-0). Avec un jeu pas franchement emballant, et des choix pour le moins déroutants d’un Gareth Southgate sous le feu des critiques. Une de ses décisions a notamment beaucoup fait parler : quand il a remplacé Harry Kane à la 74e minute de la rencontre face aux Ecossais.



Et si on peut arguer que le capitaine anglais aurait dû être laissé sur le terrain jusqu’au bout, car il peut faire la différence à tout moment, force est de constater qu’il n’est actuellement pas au mieux de sa forme. Peu servi, il en vient parfois à redescendre pour chercher des ballons, et ce n’est pas là qu’il est le plus efficace. De nouveau blessé à une cheville fin avril, Kane a-t-il peur de rechuter ? Ou bien pense-t-il à un éventuel départ de Tottenham, comme il a semblé en manifester la volonté dans un entretien avec Gary Neville avant le début de la compétition ?

Déjà une grosse offre refusée En conférence de presse, celui qui a fini meilleur buteur de Premier League pour la troisième fois, et remporté son premier titre de meilleur passeur, a en tout cas assuré qu’il n’était "absolument pas perturbé" par les rumeurs autour de son transfert : "Je suis concentré à 100% sur la manière dont je peux aider l’équipe et comment on peut réussir cette compétition. Je comprends que du point de vue des médias il y ait de la spéculation, mais je suis pleinement concentré sur ce que je dois faire ici."



Charge à lui de le prouver, dès mardi pour le choc du groupe face aux Tchèques. D’autant plus que le feuilleton de son transfert ne risque pas de prendre fin avant le mois de juillet. S’il est dans le viseur de Chelsea et des deux clubs de Manchester, les Spurs auraient déjà refusé une offre supérieure à 100 millions de livres (117 millions d’euros) de la part de City, d’après le Evening Standard, assurant que le joueur de 27 ans n’est pas à vendre…