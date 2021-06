Première surprise de l'Euro, et premier favori à terre : les Pays-Bas, réduits à dix peu après la pause, ont cédé dimanche 2-0 en 8e de finale contre la République tchèque, solidaire et courageuse, qui affrontera le Danemark samedi (18h00) à Bakou, en quarts. Le score était de 0-0 lorsque le patron de la défense "oranje" Matthijs de Ligt a été exclu pour avoir détourné le ballon de la main en position de dernier défenseur. En infériorité numérique, les Néerlandais ont cédé sur deux buts de Tomas Holes (68e) et Patrik Schick (81e). Les Tchèques de 2021 n'ont certes plus les individualités qui ont fait la réputation des générations précédentes, les Pavel Nedved ou autre Tomas Rosicky, capables de gagner un match d'un éclair de génie.

Mais ils compensent cette absence de stars par la force collective et la solidarité, et par un pressing permanent sur l'adversaire, qui a fait déjouer dimanche les Pays-Bas, pourtant largement donnés favoris au coup d'envoi. Les hommes du sélectionneur Frank de Boer s'attendaient à une résistance farouche. Ils ont été servis. Incapables de mettre du rythme, ni de se créer des occasions franches, ils se sont englués dans les filets d'un adversaire remarquablement organisé, mais qui n'a pas refusé le jeu pour autant.

Tournant du match



Les "Oranje" ont contrôlé le milieu de terrain, mais n'ont pas cadré un seul tir au cours de la première période. Le latéral droit Denzel Dumfries a eu sans doute la meilleure occasion néerlandaise du début de match, lorsqu'il a devancé de la tête à 20 mètres du but le gardien Tomas Vaclik sorti à sa rencontre (13e). Mais le défenseur du PSV Eindhoven s'est trop déporté sur la gauche et son tir a été détourné en corner par Antonin Kalas bien revenu. En face, les Tchèques ont profité de chaque contre pour porter le danger dans la surface du gardien Maarten Stekelenburg. Et c'est au final l'outsider qui s'est procuré les situations les plus dangereuses: Tomas Soucek, qui portait le brassard de capitaine en l'absence de Vladimir Darida blessé, a trop croisé une tête au premier poteau (22e). Et Antonin Barak a manqué la plus belle occasion (38e): lancé en profondeur dans la surface sur la droite, il n'a pas cadré son tir. Le match a basculé en quelques secondes peu après la pause. Malen a d'abord manqué l'ouverture du score (50e). Échappé complètement seul dans l'axe, il a tenté de dribbler le gardien, qui a remporté le duel du bout des doigts.

Schick frappe encore



Sur le contre tchèque, Matthijs de Ligt, en position de dernier défenseur à la lutte avec Schick, a détourné le ballon de la main à une vingtaine de mètres du but. Alerté par son assistant vidéo, l'arbitre a consulté son écran de contrôle et sorti un carton rouge logique. Un coup très dur pour les favoris néerlandais, condamnés à jouer quasiment toute la deuxième période sans leur patron de la défense. Le vent avait tourné en faveur des Tchèques, mais le score était toujours de 0-0, et la route des quarts de finale encore ouverte pour les deux équipes. Jusqu'à la 68e minute... lorsque Tomas Holes a repris victorieusement de la tête au deuxième poteau un coup franc tiré quasiment du point de corner (1-0).

Le match, fermé jusque là, a soudain changé d'âme. Les Néerlandais ont dû se découvrir. Holes, l'auteur du premier but, a chipé un ballon dans le camp néerlandais, dans le style typique du pressing tchèque, pour servir Schick -- qui avait marqué les trois buts de son équipe au premier tour -, dont la reprise sans contrôle d'une dizaine de mètres n'a laissé aucune chance à Stekelenburg (81e). A 2-0 à dix minutes de la fin, et à 11 contre 10, les Tchèques tenaient leur exploit. Ils pouvaient jubiler avec leurs milliers de supporters qui peuplaient la Puskas Arena de Budapest, comble, la Hongrie n'appliquant pas de jauge sanitaire dans ses stades.