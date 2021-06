La Belgique s'en sort très bien. Dominés et malmenés face à des Danois survoltés, les Diables Rouges ont réussi à renverser la tendance en seconde période et signent un deuxième succès en deux rencontres. Dans une rencontre marquée par les beaux hommages à Eriksen, victime d'un malaise cardiaque contre la Finlande (0-1), ses partenaires auront livré une performance exemplaire.

Il n'aura fallu que deux minutes pour que le Danemark ouvre le score, bien aidé par un Denayer qui sera passé à coté de son match ce jeudi. Sur une grossière erreur de relance du défenseur lyonnais, Höjbjerg récupère et sert Poulsen qui trompe Courtois d'une frappe croisée du droit (1-0, 2e).

D'une qualité collective et technique étonnante, le Danemark en voulait encore plus. Quelques minutes après l'ouverture du score, Maehle dépose Alderweireld dans la surface mais vient buter sur Courtois (5e), avant que Wass (7e, 26e) et Darmsgaard (35e) ne manquent de faire le break.

De Bruyne fait la différence deux fois !

Et malgré la domination et les belles intentions du Danemark, la Belgique a haussé le ton en seconde période. A la suite d'un joli mouvement collectif, De Bruyne feinte Wass et peut servir Thorgan Hazard qui finit du gauche dans le but vide (1-1, 55e). Un joli mouvement collectif.

Peu après l'égalisation belge, les Danois n'ont plus réussi à inquiéter Courtois et l'arrière-garde des Diables Rouges. Et sur un nouveau mouvement collectif somptueux, en une touche de balle entre les deux frères Hazard, l'attaquant du Real Madrid transmet directement à De Bruyne qui cadre une frappe précise aux abords de la surface, laissant Schmeichel impuissant (2-1, 70e).

Un score difficile à avaler pour les hommes de Kasper Hjulmand, qui n'ont pas été loin d'obtenir le nul après avoir trouvé la barre transversale (90e). Mais après deux défaites de suite, les Danois pointent à la dernière place du groupe et sont contraints de s'imposer contre la Russie pour accéder aux 8e de finale. De leur coté, les Belges sont assurés d'être qualifiés avant d'affronter la Finlande.