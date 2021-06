La phase de groupes aura été une formalité pour l'Italie. Après deux bons succès contre la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0), la formation transalpine enchaîne sans briller, mais en toute tranquillité, face au pays de Galles. Un bon résultat qui place la Squadra Azzura parmi l'une des équipes les plus séduisantes du tournoi. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'Italie a décidé de faire tourner son effectif avec notamment la titularisation de Bernardeschi, Belotti et le retour de Verratti. Et malgré le manque d'automatisme de ses remplaçants, la formation de Roberto Mancini n'a pas lâché le ballon aux Gallois de toute la partie. Bien en jambes dans cette partie, l'Italie s'est logiquement procuré les meilleures occasions de ce début de match, obligeant Ward à s'employer. A l'image d'une belle frappe croisée de Palmieri, que le portier gallois peut capter devant sa ligne (15eme). Un sursis qui n'aura pas duré longtemps pour Bale et ses coéquipiers, bien trop en difficulté ce dimanche.

Verratti décisif pour la Squadra



A la suite d'un coup-franc déposé au premier poteau par Verratti, Pessina peut prolonger du droit pour trouver le petit filet opposé de Ward (1-0, 39eme). Une ouverture du score logique de la part des Italiens, alors que le milieu de l'Atalanta était proche du doublé avant la pause, mais sa reprise ne trouvait pas le cadre (42eme). La seconde période aura été similaire à la première. Toujours dominateurs, les Transalpins ont manqué de faire le break, à nouveau sur coup de pied arrêté. Sur un coup-franc aux 25 mètres, Bernardeschi a frappé le poteau de Ward (53eme). Et rien ne s'est arrangé pour les Gallois, qui ont perdu Ampadu avant l'heure de jeu, expulsé après une semelle sur Bernardeschi (55eme). En toute sérénité, l'Italie décroche donc la première place du Groupe A et affrontera le deuxième du Groupe C en huitième de finale. De son côté, le pays de Galles fera face au deuxième du Groupe B.