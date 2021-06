L'émotion était intense ce samedi du côté de Copenhague. Alors que le Danemark et la Finlande se faisaient une joie d'entrer de plein pied dans l'Championnats d'Europe 2020, l'incident cardiaque dont a brusquement été victime Christian Eriksen à la 43e minute de jeu a résonné comme un coup de massue. Heureusement sauvé par des soins arrivés extrêmement rapidement, le milieu de terrain a bien malgré lui marqué les esprits. A commencer par celui de son sélectionneur national.

En conférence de presse d'après-match, Kasper Hjulmand n'a pas voulu cacher son émotion : "Je dois commencer par m'excuser si j'ai la voix qui tremble un peu mais la soirée a été très éprouvante. C’est le genre de soirée qui rappelle combien la vie est importante. L'important est d'avoir de bonnes relations avec nos proches, nos amis. Notre groupe de joueurs est formidable. Je ne saurais être plus fier que ce soir."

"J'ai vu un ami souffrir"

Et l'homme de quarante-neuf ans d'évoquer Christian Eriksen : "Aujourd'hui j'ai vu un ami qui m'est très cher souffrir énormément, et voir la manière dont les joueurs ont parlé ensemble dans le vestiaire, dont ils ont montré leur émotion... Ce sont eux qui ont pris la décision dans un premier temps de ne rien faire tant qu'on ne savait pas si Christian allait bien. Ensuite on avait le choix de jouer aujourd’hui ou demain à midi. Bien sur c'est quasiment impossible de jouer un match comme ça après ce qu'on a vécu comme émotions. Ce qu'ils ont fait est incroyable. Je mesure toute la portée de ce moment. [...] Toutes nos pensées et nos prières vont vers Christian et sa famille. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde et un homme formidable."