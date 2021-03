Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 18 mars la liste des vingt-six joueurs retenus pour les rencontres qualificatives à la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine, le Kazakhstan puis la Bosnie-Herzégovine avec le retour en grâce logique d'Ousmane Dembélé. En conférence de presse, le sélectionneur tricolore n'a pas pu s'empêcher de pointer vers un défaut de l'ailier du Barça, dévoilant l'un de ses axes de progression.

Deschamps : "Dembélé a retrouvé ses capacités"

"Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matchs et il a retrouvé ses capacités athlétiques. Il joue, il marque des buts, même s'il pourrait en marquer plus", tance Deschamps. Il a été énormément freiné par la répétition des blessures. il faut qu'il gagne petit à petit en maturité. Après, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il est capable de le faire depuis plusieurs années, c'est pourquoi il faisait partie du groupe de champions du monde", estime encore DD au sujet de l'ancien joueur du BvB.

"Il marque, mais..."

D'autres joueurs effectuent leur retour dans cette liste, à l'instar de Thomas Lemar et Tanguy Ndombele. Des retours salués par le patron des Bleus. "Thomas, depuis plusieurs semaines, c'est plus consistant. Aujourd'hui, il a du temps de jeu, son niveau de performance est bien meilleur, comme Tanguy d'ailleurs. Les performances de Tanguy se rapprochent de celles qu'il faisait avec Lyon."

Deschamps s'est aussi attardé sur le statut du Madrilène Ferland Mendy, très bon au Real : "Il est arrière latéral, il a cette capacité à pouvoir jouer des deux côtés. Il est beaucoup plus utilisé à gauche. Il y a de la concurrence, c'est pas pour ça qu'il passe après tout le monde. Je considère plus Ferland comme un arrière gauche avant tout, mais il est capable de couvrir les deux postes et les latéraux, que ce soit Hernandez ou Pavard, ils peuvent jouer dans l'axe au cas où, je ne vais pas me plaindre."