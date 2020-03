Les Ligues, les clubs et les dirigeants de l'UEFA se sont réunis ce mardi matin par visioconférence afin de prendre des mesures suite à l'épidémie de coronavirus. A l'unanimité, tous les acteurs réunis ont pris la décision de reporter l'Euro 2020 à l'été 2021. Ce report d'un an va notamment permettre aux compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa) ainsi qu'aux championnats locaux d'aller au bout.

Par ailleurs, l'UEFA a également pris la décision de suspendre la Ligue des Champions et la Ligue Europa en attendant la fin de l'épidémie.