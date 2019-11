Zahavi va-t-il battre Kane et Ronaldo ?

Il en avait jeté son brassard



Last minute rabona winner in China 😱 pic.twitter.com/oZQEKz6iKm

— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2019

Il aura presque tenu du début à la fin de ces éliminatoires de l’Euro 2020. Longtemps seul meilleur buteur des qualifications, Eran Zahavi (11 buts) a été rejoint dimanche par Cristiano Ronaldo et dépassé, d’une longueur, par Harry Kane. On a connu pire compagnie… Il faut dire que l’attaquant israélien enfile les buts comme des perles, que ce soit en club ou en sélection.Avec les Bleu et Blanc, il avait débuté ces éliminatoires en signant 7 réalisations en 3 matches, avec deux triplés, contre l’Autriche et en Lettonie. Et sous les couleurs de son équipe de Guangzhou R&F, le club chinois qu’il a rejoint en 2016 pour plus de 7 millions d'euros, il a trouvé le chemin des filets à 29 reprises en 25 matches pour trôner en tête du classement des meilleurs réalisateurs de la Super League, avec 12 buts de plus que ses dauphins, Paulinho et Elkeson. Dont un en coup du foulard à la dernière minute (voir ci-dessous)...Formé à l'Hapoël Tel-Aviv, Zahavi n'aura pas réussi à s'imposer à Palerme (2011-2013), pour sa première et seule expérience dans un "grand" championnat européen. A son retour au pays, il a rapidement commencé à affoler les compteurs, mais son choix de rejoindre le Maccabi Tel-Aviv, rival de l'Hapoël, lui a causé quelques soucis. Notamment en novembre 2014, lors d'un derby où il avait échangé des coups avec un supporter sur la pelouse après avoir égalisé.Trois ans plus tard, il annonçait sa retraite internationale à l'issue d’un match contre la Macédoine. Ecœuré par les sifflets de ses propres supporters, il en avait jeté son brassard de dépit. Zahavi a depuis retrouvé la sélection, mais pas le capitanat. Ce qui n’a pas l’air de le perturber outre-mesure au vu de son bilan…Muet samedi face à la Pologne, la seule équipe contre laquelle il n’a pas réussi à marquer, à l’aller comme au retour, l’attaquant de 32 ans va tenter de terminer en beauté mardi soir en Macédoine à l'occasion d'un match sans véritable enjeu, Israël, pour espérer disputer l’an prochain le premier championnat d’Europe de son histoire, étant contraint d'en passer par les barrages. Zahavi devra lui marquer au moins une fois pour terminer meilleur buteur de cette phase qualificative, Ronaldo et Kane ayant disputé leur dernier match dimanche.