Un expert du milieu de terrain qui en juge un autre. Convié à évaluer son lointain héritier, Patrick Vieira ne s'est pas privé et a livré une analyse complète de Paul Pogba. "Moi, quand je regarde Paul Pogba, je trouve qu'on est deux joueurs différents. Oui, on est tous les deux grands, tous les deux noirs. La comparaison est vite faite. Il a réussi à être qui il est vraiment. Au niveau du caractère, de la personnalité, on est différents. Au niveau du jeu, aussi. Moi, j'étais un peu plus, dans l'esprit, défensif. Paul est un peu plus porté vers l'avant. Du moins, j'aimerais le voir un peu plus porté vers l'avant", a expliqué l'ancien coach de Nice dans les pages de L'Equipe.

"Pogba est plus offensif"



"Je me souviens l'avoir croisé déjà sur un terrain lors du jubilé contre Paul Scholes. Et j'ai suivi son parcours depuis parce que j'étais vachement intrigué par ses qualités. C'est un joueur bon partout, capable de marquer, de faire des passes décisives. Mais par sa personnalité, par son physique, il peut aussi avoir un impact sur le groupe. Et quand je dis que c'est un joueur que j'aimerais voir plus offensif, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a en lui. Quand il était à la Juventus, et qu'il évoluait plus dans le style box-to-box, il avait plus de liberté dans cette transition offensive", a encore analysé Vieira.