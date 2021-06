Van de Beek a (presque) tout perdu

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek. L'intrus est désormais très clair parmi les trois grands et jeunes symboles locaux de l'incroyable épopée de l'Ajax en Ligue des Champions, quand le club d'Amsterdam éliminait successivement le Real Madrid puis la Juventus en 2019 - avant de céder d'un rien contre Tottenham pour atteindre la finale. Le dernier nommé, resté un an de plus à l'Ajax que ses deux camarades (comme Hakim Ziyech), a passé une première saison catastrophique hors du cocon. Transféré à Manchester United pour 39 millions d'euros, il a fait le grand saut à l'âge de 23 ans, ce qui ne lui confère pas non plus le statut de bébé que gardaient encore Frenkie de Jong ou De Ligt au moment de leurs départs respectifs (à 22 ans au Barça, et surtout à 19 ans à la Juventus)., une en Ligue Europa pour la demi-finale retour sur le terrain de la Roma (3-2) et deux en Premier League contre Leicester (1-2) et à Wolverhampton (1-2). Sans surprise, il n'a pas participé à la finale de C3 remportée par Villarreal (1-1, puis 11-10 aux tirs au but). Et ce n'est pas non plus un étonnement qu'il ne soit plus titulaire en sélection nationale. Dans un tel contexte, sa présence pour l'Euro doit déjà être perçue comme une vraie chance.Marco van Basten a critiqué "une attitude de cador" de la part de Van de Beek, dans une récente interview pour Ziggo Sport : "Les jeunes de l'Ajax pensent tous qu'ils peuvent aussi être de top joueurs dans d'autres pays, alors qu'il faut se présenter de façon à ce qu'on pense qu'on va gagner avec toi, que tu es des leurs." Là où Van de Beek figurait parmi les hommes de base de Ronald Koeman avant son départ (et celui de son sélectionneur), Frank de Boer ne l'a faitCe qui n'empêche pas ce dernier de le défendre, parfois avec confusion comme lorsqu'il s'appuyait sur son temps de jeu pour justifier sa sélection... "On verra bientôt le vrai Van de Beek, même à l'Euro", assure le coach pour Sky Sports. En attendant, Van de Beek n'est pas sorti du banc la semaine dernière contre l'Ecosse, pour la première rencontre de préparation des Oranje (2-2). Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum sont incontournables à son poste, et si un schéma à trois est privilégié, Davy Klaassen ou Marten de Roon lui sont privilégiés.