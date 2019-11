Didier Deschamps n’a préparé aucune surprise face à la Moldavie. Comme attendu et annoncé, l’équipe de France évoluera dans un 4-2-3-1 très offensif. Coman et Mbappé animeront les côtés, tandis que Giroud occupera la pointe, avec Griezmann en appui. La paire Kanté-Tolisso sécurisera le milieu de terrain. Varane fait la paire avec Lenglet et Digne occupera le flanc gauche de la défense.

Découvrez les compositions de départ du match entre la France et la Moldavie, disputé dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Coup d'envoi à 20h45.

France

Mandanda - Pavard, Varane (cap), Lenglet, Digne - Kanté, Tolisso - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud

Remplaçants : Areola (g), Maignan (g), Kimpembe, Ndombele, Lemar, Guendouzi, Zouma, Sissoko, Fekir, Ben Yedder, Dubois, B.Mendy

Sélectionneur : D.Deschamps

Moldavie

Koselev - I.Jardan, Armas (cap), Posmac, Craciun - Platica, Ionita, Carp, Cociuc - Ginsari, Rata

Remplaçants : Rusu (g), Cebotari (g), Focsa, Belousov, Cojocari, Oancea, Patras, Damascan, Milinceanu, Graur

Sélectionneur : E.Firat