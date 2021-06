Tout ce qu'il faut savoir sur les quarts de finale

Le tableau des quarts de finale du Championnat d'Europe :

Le tableau est complet. Après les succès de l'Angleterre face à l'Allemagne (2-0), puis de l'Ukraine face à la Suède (2- 1),Après des rencontres fortes en émotions, notamment lundi soir, il faudra patienter durant trois jours avant de retrouver les protagonistes sur les terrains.. Le vainqueur de cette confrontation défiera celui de celle prévue entre la Belgique et l'Italie, qui se disputera quelques heures plus tard du côté de Munich. Dans l'autre partie du tableau, moins relevée sur le papier, la République Tchèque et le Danemark seront opposés samedi à Bakou (18 heures) ; le vainqueur jouera face à celui du match entre l'Angleterre et l'Ukraine, qui se jouera à Rome (21 heures).18h00 : Suisse - Espagne (Saint-Pétersbourg)21h00 : Belgique - Italie (Munich)18h00 : République Tchèque - Danemark (Bakou)21h00 : Ukraine - Angleterre (Rome)