Thorgan ne doit rien au hasard

« Ce n’est pas souvent que je suis le héros. Il y a des matches comme ça où il faut tenter sa chance, viser la lunette et ça rentre. Je me souviens du visage de mon frère sur le terrain. Il n’en revenait pas .» Cette réaction de Thorgan Hazard rapportée par L'Equipe après le huitième de finale de l'Euro entre le Portugal et la Belgique en dit long sur sa carrière. Longtemps considéré comme le frère d'Eden, le numéro 16 des Diables Rouges a libéré la Belgique.

Alors que son équipe souffrait face aux Portugais, le joueur du Borussia Dortmund a marqué l'unique but de la rencontre sur une inspiration de loin. Si les troisièmes de la dernière Coupe du Monde affrontent l'Italie en quarts de finale de l'Euro ce vendredi (21h00, beIN SPORTS 1), c'est bien grâce à lui.

BOOM ! Thorgan Hazard fait parler la poudre :

Déjà buteur face au Danemark pendant la phase de poules, le joueur de 28 ans a su se faire sa place au sein de la sélection belge. S'il a dû attendre quatre ans entre sa première cape et sa première titularisation en équipe nationale, le natif de La Louvière est devenu incontournable depuis l'automne 2018. A l'époque, ses performances avec Mönchengladbach ont convaincu Roberto Martinez mais aussi un grand nombre d'observateurs. C'est à l'issue de cette saison terminée en ayant été impliqué sur 21 buts en 33 matchs de Bundesliga que le Borussia Dortmund a dépensé 25,5 millions d'euros pour le recruter. Et lui permettre d'évoluer dans un top club européen comme son frère.

Un début de carrière entre le Nord de la France et Chelsea, comme son frère



Formé à Lens où il a joué 14 matchs de Ligue 2 en 2011-2012, le Belge a accompagné son frère à Chelsea en 2012. Il n'avait pas encore 20 ans. Un âge qui ne lui a pas permis de s'imposer en Premier League. Quand Eden enchantait Stamford Bridge, lui a dû partir en prêt comme un grand nombre de jeunes talents des Blues. C'est dans sa Belgique natale, à Zulte-Waregem, que Thorgan Hazard s'est imposé au niveau professionnel. En 2013-2014, l'ailier gauche est impliqué sur 30 buts en 39 matchs de championnat.

Ce n'était pas assez pour avoir le droit d'évoluer à Chelsea, mais c'était suffisant pour convaincre Mönchengladbach de le recruter l'été suivant. En Bundesliga, loin de son frère, Thorgan Hazard a franchi les étapes. Il s'est imposé dans un des cinq grands championnats européens et il a pu découvrir les échéances continentales en progressant au même rythme que les Poulains. Cette évolution lui a permis de se faire un nom et de continuer à briller au plus haut niveau au moment où son frère est mis en difficulté par la multiplication des blessures. Il ne joue pas au Real Madrid comme lui, n'a pas été un prétendant au Ballon d'Or non mais à force de travail, en suivant sa voie, Thorgan Hazard a pu s'offrir l'opportunité d'être aussi le héros de la Belgique.