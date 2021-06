Suède: Le sélectionneur appelle six réservistes en plus dans une bulle sanitaire

Six joueurs jusqu’à dimanche

Mieux vaut prévenir que guérir, et ça le sélectionneur suédois Janne Andersson l'a bien compris. Après avoir révélé mardi dernier que ses deux milieux de terrain Dejan Kulusevski et Mattias Svanberg étaient positifs au Covid-19, des mesures ont été prises par le staff et le sélectionneur pour anticiper des absences supplémentaires en cas de propagation du virus au sein de son effectif.Le coach de la sélection s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet au micro des journalistes, en conférence de presse, ce jeudi : "Nous avons évalué la situation et décidé de nous couvrir davantage, ce qui nous a conduits à prendre cette décision de créer une bulle de réserve".Le premier match de leur championnat d'Europe aura donc un goût de cluster, mais aussi de frayeur, par peur que les deux équipes se contaminent.Les six joueurs appelés en renfort sont donc :Le sélectionneur suédois a expliqué qu'ils seront là seulement jusqu’à dimanche, avant de transmettre à minuit, la veille de son premier match, la sélection finale avec les joueurs qui participeront au championnat d'Europe. Une fois la liste transmise, aucun changement ne pourra être effectué hormis le gardien de but.