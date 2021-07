Le plus beau but du Championnat d'Europe a été inscrit par Patrik Schick pour la République tchèque lors de son premier match de groupe contre l'Écosse. Schick était à près de 50 mètres du but lorsqu'il a trompé David Marshall avec un magnifique lob. Sa réalisation a remporté près de 800 000 votes sur la page officielle de l'UEFA par les utilisateurs qui ont élu le meilleur but du tournoi. Schick a certainement laissé sa marque au Championnat d'Europe. En plus de marquer le meilleur but, il a inscrit quatre autres réalisations, faisant de lui le co-meilleur buteur du tournoi, à égalité sur cinq buts avec Cristiano Ronaldo.

Schick a marqué l'Euro

La République tchèque s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle a été éliminée par le Danemark. Mais avant cela, les Tchèques sont sortis du groupe D et ont battu les Pays-Bas 2-0 lors des huitièmes de finale. Ils ont failli se qualifier pour les demi-finales pour la première fois depuis 2004, mais ont perdu 1-2 contre le Danemark. Schick et l'équipe tchèque ont laissé une impression durable lors de leur parcours au Championnat d'Europe.