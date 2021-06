Russie : Fin de compétition pour Zhirkov

Zhirkov ne jouera plus

Yuri s'est blessé à l'un des muscles de la cuisse lors du match contre la Belgique. Compte tenu de la gravité de la blessure, le personnel d'entraîneurs a décidé de libérer le joueur de l'équipe. Les autres joueurs se préparent pour le match de demain contre la Finlande."



Objectif de points pour la Russie

La Russie a commencé son Championnat d'Europe par une large défaite face à la Belgique, samedi soir à Saint-Pétersbourg (0-3) . Ce mardi, à la veille de recevoir la surprenante Finlande, tombeuse du Danemark (0-1), la sélection russe a confirmé le forfait de son latéral gauche, Yuri Zhirkov pour le reste du tournoi. Ce dernier, touché à la cuisse contre les Diables Rouges et sorti à la 43ème minute, ne jouera plus dans la compétition. La sélection a confirmé la nouvelle via un communiqué.Stanislav Tchertchessov, le coach de la Russie, a mis en exergue le besoin de prendre des points afin que sa sélection puisse continuer sa route dans le tournoi continental. "Nous avons reçu des critiques plutôt justifiées., a expliqué le sélectionneur ce mardi en conférence de presse avant ce match face à la Finlande.