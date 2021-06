Russie : Contrairement à Ronaldo, le sélectionneur boit du Coca-Cola

L'UEFA ne va pas sanctionner Ronaldo



😅👀 Así reaccionó Cherchesov, seleccionador de #RUS, tras lo sucedido con Cristiano Ronaldo hace días en rueda de prensa

pic.twitter.com/BEpHOmVEet



— Carrusel Deportivo (@carrusel) June 17, 2021

Ne parlez pas de Coca-Cola à Cristiano Ronaldo.. L'impact avait été assez important car, en l'espace de quelques heures, la valorisation boursière du géant américain avait connu une baisse de près de 4 milliards de dollars. "De l'eau, pas du Coca-Cola", avait expliqué le capitaine des champions d'Europe en titre lors de cette fameuse conférence de presse. Par la suite, Ronaldo a été imité par certains joueurs.D'abord, c'est Paul Pogba qui avait écarté une bouteille d'une marque de bières (Heineken) lors de sa conférence de presse d'après France-Allemagne. Puis mercredi soir, Manuel Locatelli, auteur d'une grande prestation et d'un doublé lors du succès de l'Italie face à la Suisse (3-0), a imité le geste de Ronaldo. Si ces actions semblent montrer une certaine indépendance par rapport aux différents sponsors de ce Championnat d'Europe, les réactions sont diverses. Le sélectionneur de la Russie, Stanislas Tchertchessov, a lui opté pour la solution de boire du Coca-Cola, après le succès de la Russie face à la Finlande, mercredi (1-0)., mais l'instance a tout de même indiqué qu'elle avait "rappelé aux équipes participantes que les partenariats font partie intégrante du déroulement du tournoi et permettent d’assurer le développement du football à travers l’Europe, y compris pour les jeunes et les femmes."