Ronaldo: "Ce sont les records qui me chassent"

"Les records viennent naturellement. Je ne chasse pas les records, ce sont eux qui me chassent. Sans en faire une obsession, ça arrive naturellement." Si cela ressemble diablement à une sortie de Zlatan Ibrahimovic, ce n’est pas le cas. C’est en réalité Cristiano Ronaldo qui a tenu ces propos lundi soir à Kiev, après la défaite du Portugal face à l’Ukraine en qualifications de l’Euro 2020 (2-1).

Car celui qu’il faut désormais appeler "CR700" a inscrit, sur penalty, son 700e but en carrière, et le 95e en sélection. Et "ce n’est pas à la portée de tout le monde d’atteindre ce total. Merci à mes coéquipiers et à mes entraîneurs, qui m’ont aidé à devenir le joueur que je suis, a poursuivi le Juventino. Combien de records je détiens ? Je ne sais pas. Je dois profiter de ce moment et encore remercier ceux qui m’ont aidé à atteindre ce chiffre impressionnant."

Le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (127), qui en détient effectivement quelques-uns comme celui, à égalité avec Lionel Messi, du nombre de Ballons d’or remportés (5), s’est tout de même dit "déçu de ne pas avoir gagné, mais fier de l’équipe." Car cette défaite contraint les champions d’Europe en titre à remporter leurs deux derniers matches, contre la Lituanie et au Luxembourg, pour accompagner l’Ukraine à l’Euro 2020 et empêcher leurs poursuivants serbes de leur chiper la deuxième place qualificative.