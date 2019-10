Ronaldo, buteur frustré

Anthony Moris. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Cristiano Ronaldo, lui, doit désormais le connaître. Car le portier luxembourgeois de 29 ans a été héroïque vendredi soir à Lisbonne, multipliant les parades face à des Portugais qui auraient bien aimé alourdir encore plus la marque dans ce match qualificatif pour l’Euro 2020.

Les champions d’Europe en titre l’ont finalement emporté 3-0 mais sont toujours distancés dans ce Groupe B par l’Ukraine, qui, avant de les accueillir lundi, a dominé la Lituanie (2-0). Mais ce fameux Moris n’a pas seulement empêché les hommes de Fernando Santos de soigner leur différence de buts. Il a aussi privé "CR7" d’une marque symbolique.

94e but en sélection

Après l’ouverture du score de Bernardo Silva (16e), et avant que l’ancien Parisien Gonçalo Guedes n’y aille aussi de sa réalisation personnelle (89e), la star turinoise a pourtant bien marqué dans l’antre du Sporting, le club de ses débuts. Après avoir chipé le ballon dans les pieds d’un adversaire, il a foncé vers le but, montrant au passage qu’il avait encore du gaz, et trompé Moris d’une inspirée balle piquée (65e).

Mais l’ancien Madrilène, qui a marqué pour la 94e fois avec le Portugal, rêvait d’un doublé, qui lui aurait tout simplement permis d’atteindre la barre des 700 buts en carrière, en club et en sélection. Son compteur reste donc bloqué à 699, mais sans doute plus pour très longtemps…