Robin Gosens n’est plus un inconnu

Cristiano Ronaldo ne doit aujourd’hui plus ignorer qui est Robin Gosens, révélation allemande de ce début d’Euro, et qui, après avoir failli mettre KO Benjamin Pavard, a été passeur décisif pour Kai Havertz avant d’inscrire le quatrième but de la Mannschaft samedi lors sa victoire spectaculaire face au Portugal (4-2). Il y a deux ans, après le succès de son équipe de l’Atalanta contre la Juventus en quarts de finale de la Coupe d’Italie (3-0), il avait été éconduit par « CR7 », à qui il avait demandé son maillot.

Son but contre le Portugal :

Il n'a pas redemandé le maillot de Ronaldo



"Je suis parti en me sentant tout petit, avait révélé l’arrière gauche bergamasque dans sa biographie parue en avril. Vous connaissez ce moment où vous venez de vivre quelque chose d'embarrassant et vous vérifiez autour de vous pour savoir si quelqu'un a vu ce qu'il vient de passer ? C'est ce que j'ai ressenti, et j'ai tenté de le cacher." Et il a expliqué à Sky Italia pourquoi il ne lui avait pas demandé à nouveau samedi à Munich : "Je n’ai pas demandé le maillot de Cristiano Ronaldo parce que je voulais profiter de la victoire."

Le Barça intéressé

Agé de 26 ans, le natif d’Emmerich am Rhein, une ville située à la frontière néerlandaise, n’a jamais joué en Allemagne mais s’est vite exilé aux Pays-Bas, après un essai raté à Dortmund. Et il a ensuite rejoint l’Italie, et Bergame, à l’été 2017. Celui qui a connu sa toute première sélection avec l’Allemagne en septembre dernier, à l’occasion d’un match de Ligue des nations contre l’Espagne, s’est donc rapidement imposé, et a eu le droit aux félicitations de Joachim Löw en conférence de presse.Sport1 assure en effet que son agent a été contacté par le FC Barcelone. Mais les clubs intéressés vont devoir avoir de sérieux arguments, la Dea réclamant 35 millions d’euros pour le laisser filer.