Qualifs Euro 2020 : L’Angleterre finit en beauté, la Bulgarie sauve l’honneur

Dans ce groupe A, il n’y avait plus aucun suspense à une journée du terme. Les deux qualifiés pour l’Euro 2020 étaient déjà connus avec l’Angleterre première et la République Tchèque, deuxième. Même une défaite des Three Lions au Kosvovo conjuguée à une victoire tchèque n’aurait rien changé à cause de la différence de buts particulière. Finalement, la seule interrogation était de savoir si les hommes de Gareth Southgate allaient laisser un espoir à la France dans la course aux six têtes de série ou non. En s’imposant largement (4-0), les coéquipiers d’Harry Kane ont fini leur phase de qualifications en beauté et validé du même coup leur présence dans le chapeau 1 lors du tirage au sort. Face aux Kosovars, les Anglais n’ont pas eu à forcer. Harry Winks a fait le travail en première période (32eme) et l’Angleterre a déroulé en fin de match avec trois buts dans les dix dernières minutes avec des réalisations d’Harry Kane (79eme), Marcus Rashford (83eme) et Mason Mount (91eme). Qualifiée, la République Tchèque est allée en Bulgarie sans réels objectifs au contraire de leurs adversaires. En course avec le Monténégro pour ne pas occuper la dernière place du groupe, la Bulgarie a dû attendre la dernière journée pour obtenir son premier succès. Grâce à Vasil Bozhikov (56eme), les hommes de Dermendzhiev ne finiront pas bredouille ces qualifications et s'adjugent donc la quatrième place de ce groupe avec 6 points.