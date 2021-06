Pukki, le guide finlandais

#EURO2020

🇫🇮 Découvrez notre présentation de la Finlande

📋 La liste des 26

🤩 La Finlande peut-elle créer l'exploit pour son premier Euro ?

🌟 La star de l’équipe : Teemu Pukki

👀 Le joueur à suivre : Lukas Hradecky

🔥 Le 11 type

🔮 Notre prono pic.twitter.com/4txzGiYTCl

10 - Teemu Pukki est le 10e joueur à marquer lors de chacun de ses 3 premiers matches de Premier League. Seul Pavel Pogrebnyak a réussi à inscrire autant de buts que le Finlandais lors de ses 3 premières apparitions dans la compétition (5). Chapeau. #NORCHE pic.twitter.com/NHUkeFs0A2

Patron inévitable de l'équipe de Finlande, invitée au bal de l'Euro pour la première fois de son histoire, le roc Teemu Pukki a craqué comme tout le monde samedi. Face au malaise de Christian Eriksen, miraculeusement tiré d'affaire après un accident cardiaque en plein match, l'attaquant de Norwich est apparu très choqué. A l'unisson de tous ses camarades, à commencer par les Danois, il a repris la rencontre : "C'était un des matchs les plus difficiles de ma carrière. On a décidé de suivre la décision de nos adversaires, on était prêts. Ce n'était pas facile de revenir, mais quand on a eu des nouvelles rassurantes, on s'est reconcentrés. Même si la victoire n'est certainement pas aussi glorieuse que d'habitude..."Si ce succès à Copenhague (0-1) est forcément anecdotique en termes de symbolique, il ne l'est pas au niveau mathématique, car la Finlande peut évidemment rêver d'un huitième de finale. Ce n'est même pas Pukki qui a été l'auteur du seul tir cadré de son équipe, et il est évident que le buteur voudra corriger la mire chez cette Russie qui semble si prenable.Finalement apte dès le premier match malgré une blessure à la cheville, il est resté muet lors des quatre dernières sorties de son pays.Pukki a inscrit le tiers de son total lors des seules qualifications de l'Euro, avec dix buts. Cette saison, il a marqué 26 fois pour permettre à Norwich de remonter en Premier League tout de suite après sa relégation. Parti dès ses 18 ans à Séville, certes sans succès, Pukki affiche un profil particulier pour un joueur finlandais et en fait profiter sa terre. Depuis dix ans, il a connu Schalke, le Celtic, Bröndby et donc Norwich, où il avait aussi inscrit. C'était déjà en Championship, et déjà pour une montée. En dépit de la descente en 2020, Pukki avait dépassé la dizaine de buts en Premier League (onze unités) et même été nommé