Pour son sélectionneur, "Hazard n’est pas si gros"

S’il a fini par marquer son premier but en match officiel sous le maillot madrilène, samedi contre Grenade (4-2), Eden Hazard vit des débuts poussifs au Real. Qui s’expliquent, en partie, par une blessure à la cuisse gauche contractée en préparation, qui l’a écarté des terrains pendant un mois.

Dans la capitale espagnole, certains supporters l’accusent même d’être arrivé en surpoids. Ce qu’il avait voulu démentir cet été en se filmant torse nu sur Instagram. Et c’est désormais au sélectionneur belge de prendre la défense de l’ancien Lillois, qui était absent lors de la dernière trêve internationale.

Hazard ouvre son compteur d'une magnifique inspiration !

Thibaut a perdu deux kilos Roberto Martinez

"Je suis tout d'abord content de revoir Eden dans le groupe. Il est là avec le sourire, s’est ainsi réjoui Roberto Martinez. Eden Hazard, c'est la classe mondiale: un joueur unique et talentueux, un joueur top professionnellement et qui arrive au plus haut point de sa carrière. Il a déjà remporté des titres. C'est quelqu'un qu'un qui soigne son corps. A mes yeux, il n'est pas si gros", a-t-il conclu en souriant.

Une conférence de presse où il était décidément beaucoup question de poids, puisque le technicien espagnol a également évoqué celui d’un autre international belge du club merengue: un Thibaut Courtois très critiqué récemment, qui avait dû être remplacé par Alphonse Areola à la pause du match de Ligue des champions contre Bruges (2-2) en raison de douleurs intestinales.

"Thibaut a perdu deux kilos à cause de cette maladie et a eu besoin de temps pour récupérer. Il a pu reprendre les entraînements correctement et est concentré pleinement sur le prochain match", assure encore Martinez, qui compte notamment sur ces deux hommes pour valider face à Saint-Marin la qualification des Diables rouges pour l’Euro 2020.