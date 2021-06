Portugal, un effectif pour conserver son titre

Cinq ans après un Euro remporté grâce à sa solidité défensive, le Portugal va défendre son titre avec un des secteurs offensifs les plus impressionnants du continent. Avec Cristiano Ronaldo, André Silva et Bruno Fernandes, la Seleçao peut compter sur trois joueurs qui ont terminé sur le podium des meilleurs buteurs de trois des cinq grands championnats européens. Pour les accompagner, on retrouve le champion d'Espagne Joao Felix, les Lillois Renato Sanches et José Fonte qui restent sur un sacre en Ligue 1 et trois joueurs qui ont été champions d'Angleterre et vice-champions d'Europe avec Manchester City : Joao Cancelo, Ruben Dias et Bernardo Silva.

Si le Portugal a des atouts offensif à faire valoir, il a surtout des joueurs de classe mondiale sur toutes les lignes. Même au poste de gardien, on retrouve deux pointures avec Rui Patricio et Anthony Lopes. Le vivier lusitanien est tout simplement impressionnant et Fernando Santos va devoir trancher pour aligner l'équipe la plus talentueuse mais aussi la plus complète possible.

Une équipe offensive dont les résultats récents n'ont pas été à la hauteur



Le sélectionneur ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde et devra sacrifier certaines de ses stars pour assurer l'équilibre de son onze. Avec seulement trois défenseurs centraux dans sa liste de 26 et des latéraux aussi offensifs que Raphael Guerreiro et Joao Cancelo, ça ne sera pas facile. Le tacticien portugais a décidé de prendre des risques qui ne lui ressemblent pas. Ce vendredi lors d'un match de préparation face à l'Israël, le champion d'Europe en titre va pouvoir chercher les automatismes qui lui ont parfois manqué ses derniers mois. Si le Portugal a un énorme potentiel sur le papier, ses récents résultats n'ont pas été à la hauteur du talent de cette équipe.

Une élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et des contre-performances lors des éliminatoires de l'Euro 2020 mais aussi du Mondial 2022 ont terni le bilan d'un ogre qui semblait prêt à tout cannibaliser avec sa victoire en Ligue des Nations. En retrouvant l'Euro, le Portugal va tenter de renouer avec le succès pour chercher à confirmer son incroyable potentiel. Et c'est parfois le plus dur.